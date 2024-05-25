Наталья Катина поздравила выпускников 11-й гимназии с окончанием обучения

В субботу, 25 мая, для выпускников Самарской области звенит последний звонок. С завершением обучения по программе среднего образования выпускников региона поздравила и. о. первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Наталья Катина.

Она побывал в гимназии № 11. Теплые слова прозвучали в адрес педагогов, родителей, руководства учебного заведения и, конечно, вчерашних школьников, для который начинается новый этап жизни.

Самарская гимназия № 11 является базовой школой Российской академии наук, одним из ведущих образовательных учреждений Самарской области. В настоящее время в гимназии обучается 720 человек. Ежегодно образовательное учреждение показывает высокие результаты на государственной итоговой аттестации. Среди ее выпускников — 100-балльники по результатам на ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, английскому языку и истории. Более 40% выпускников получают аттестаты особого образца и "Медали за особые успехи в обучении".

Обращаясь к педагогам, выпускникам и их родителям, Наталья Катина сказала: "Хочу пожелать вам успехов и сказать огромное спасибо родителям, за то, что воспитали таких достойных ребят, хочу поклониться нашим учителям, на них лежит огромная ответственность, и конечно, высокие результаты учащихся гимназии — это прежде всего их заслуга. Перед вами открыты все дороги, но в первую очередь здесь, на самарской земле, вы сможете применить свои таланты. У нас замечательные вузы, у нас развиваются новые высокотехнологичные отрасли производства. Мы с надеждой смотрим на вас, уверена, что вы сможете сделать Самарскую область еще успешнее, богаче и красивее, а мы будем вами гордиться".

В 2023-2024 учебном году гимназия подготовила 149 победителей и призеров окружного этапа и 30 победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, что является лучшим результатом в регионе, три победителя и 20 лауреатов всероссийского конкурса "Большая перемена", победитель всероссийского конкурса "Росмолодежь.Гранты".

Здесь создано и активно работает 15 детских общественных объединений с охватом более 90% учащихся. Гимназия занимает одно из ведущих мест в области по результативности участия в олимпиадах, научно-исследовательской и творческой работе, ежегодно становится лауреатом национальной образовательной программы "Интеллектуально-творческий потенциал России", международного форума молодежных социальных инициатив "Просто действовать!"

В 2024 г. гимназия выпускает 52 воспитанника, 25 из них, то есть каждый второй, являются претендентами на медали за особые успехи в обучении 1 и 2-й степени. Это уникальный результат за все годы работы гимназии.

"Это прекрасные дети. Они очень умны, собраны, мотивированы, заражены на позитив, они все имеют четкую гражданскую позицию, это будущее нашей страны. Мы, конечно, ждем от них больших свершений в будущем мы желаем им счастья, очень в них верим", — отметила директор гимназии Лилия Галузина.

В 2024 г. школьные стены в Самарской области покидают 11,7 тыс. выпускников-одиннадцатиклассников.