17 человек тушили загоревшийся дом в Кинеле

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В субботу, 25 мая, в 14:50, начался пожар на ул. Демьяна Бедного в Кинеле. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"