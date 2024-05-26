В Тольятти в очередной раз горел лес

В воскресенье, 26 мая, в 12:55 поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 57 квартале Тольяттинского лесничества в Комсомольском районе.

Для тушения пожара привлекались 22 спасателя и 10 единиц техники.

Пожар ликвидирован на площади 0,2 га. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.



