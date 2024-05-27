В Самаре перекрыли улицу Мяги

В Самаре на неопределенный срок перекрыли улицу Мяги. Об этом рассказал самарский блогер Евгений Щекин в своем телеграм-канале.

По словам рабочих, улица будет закрыта для автомобильного движения несколько недель. "Месяца на два", - уточнили специалисты на месте работ.

Сейчас участок огорожен забором со знаком "кирпич", работает техника, включая экскаватор.