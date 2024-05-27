Житель Сызрани попал в ДТП на угнанной "шестерке"

В Сызрани 34-летнего мужчину задержали за угон машины. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Утром экипаж вневедомственной охраны заметил ДТП. Росгвардейцы поинтересовались, не нужна ли автомобилистам помощь, и выяснили, что у виновника аварии нет документов на автомобиль. Оказалось, что участвовавшая в аварии "шестерка" принадлежит другому человеку — 62-летнему сызранцу и находилась в розыске. Задержанный водитель признался, что угнал автомобиль.