Житель Сызрани попал в ДТП на угнанной "шестерке"

В Сызрани 34-летнего мужчину задержали за угон машины. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.
Утром экипаж вневедомственной охраны заметил ДТП. Росгвардейцы поинтересовались, не нужна ли автомобилистам помощь, и выяснили, что у виновника аварии нет документов на автомобиль. Оказалось, что участвовавшая в аварии "шестерка" принадлежит другому человеку — 62-летнему сызранцу и находилась в розыске. Задержанный водитель признался, что угнал автомобиль.
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