Самарчанка перевела на "безопасный" счет 2 млн рублей

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, жертвой которого стала 47-летняя местная жительница. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщине множество раз звонил неизвестный и представлялся сотрудником банка. Он утверждал, что финансовая организация зафиксировала попытку украсть средства с ее счета. Также собеседник убедил самарчанку, что для сохранности денег нужно все их перевести на "безопасный" счет. Потерпевшая так и поступила, и отправила мошенникам более 2 млн рублей. После этого ей перестали звонить.