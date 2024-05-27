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Преступления Происшествия

Самарчанка перевела на "безопасный" счет 2 млн рублей

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, жертвой которого стала 47-летняя местная жительница. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Женщине множество раз звонил неизвестный и представлялся сотрудником банка. Он утверждал, что финансовая организация зафиксировала попытку украсть средства с ее счета. Также собеседник убедил самарчанку, что для сохранности денег нужно все их перевести на "безопасный" счет. Потерпевшая так и поступила, и отправила мошенникам более 2 млн рублей. После этого ей перестали звонить.

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