Самарчанка перевела на "безопасный" счет 2 млн рублей

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества, жертвой которого стала 47-летняя местная жительница. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Женщине множество раз звонил неизвестный и представлялся сотрудником банка. Он утверждал, что финансовая организация зафиксировала попытку украсть средства с ее счета. Также собеседник убедил самарчанку, что для сохранности денег нужно все их перевести на "безопасный" счет. Потерпевшая так и поступила, и отправила мошенникам более 2 млн рублей. После этого ей перестали звонить.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки