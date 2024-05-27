В Южном Городе погиб мужчина, упавший с восьмого этажа

Днем 27 мая на ул. Дмитрия Донского в мкр. Южный Город погиб мужчина. Об этом сообщали очевидцы в соцсетях.
Посты сопровождались фотографией лежащего на асфальте человека. Предположительно, мужчина упал с восьмого этажа.
На фотографии видно толпящихся неподалеку людей. Кто-то из жалостливых пользователей советовал водить детей в обход места трагедии.
Как произошедшее квалифицируют правоохранители, пока неизвестно. Официальных комментариев по факту трагедии еще не поступало.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!