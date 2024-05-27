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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Южном Городе погиб мужчина, упавший с восьмого этажа

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем 27 мая на ул. Дмитрия Донского в мкр. Южный Город погиб мужчина. Об этом сообщали очевидцы в соцсетях.

Посты сопровождались фотографией лежащего на асфальте человека. Предположительно, мужчина упал с восьмого этажа.

На фотографии видно толпящихся неподалеку людей. Кто-то из жалостливых пользователей советовал водить детей в обход места трагедии.

Как произошедшее квалифицируют правоохранители, пока неизвестно. Официальных комментариев по факту трагедии еще не поступало.

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Да такое сплошь и рядом во вс

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Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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