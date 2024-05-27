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Нефтехимия ТЭК

"Тольяттиазот" отметил День химика

ТОЛЬЯТТИ. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ТОАЗ отметил День химика и 45-летие компании масштабным городским праздником. На площади ДК "Тольяттиазот" собралось около 6 000 жителей и гостей Тольятти.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Стартовала череда праздничных мероприятий с торжественного награждения лучших сотрудников почетными грамотами и благодарственными письмами Минпромторга Самарской области и "Тольяттиазота". 20 новых имен занесены на Доску почета компании. В этом году ее открытие прошло в необычном формате — виртуальном.

Ключевое празднование состоялось во Дворце культуры, где награды сотрудникам вручали губернатор региона Дмитрий Азаров, генеральный директор ТОАЗа Анатолий Шаблинский, а также представители Самарской губернской, Тольяттинской городской думы и регионального Росхимпрофсоюза.

Знака "Почетный химик" удостоены оператор ДПУ цеха по производству аммиака № 1 Николай Соколов, оператор ДПУ цеха по производству аммиака № 6 Григорий Малышев, оператор ДПУ цеха по производству аммиака № 7 Анатолий Трибуналов и слесарь-ремонтник цеха централизованного ремонта № 23 Александр Буянов. За многолетний добросовестный труд, высокие производственные показатели и личный вклад в развитие химической отрасли пять сотрудников ТОАЗа получили Почетные грамоты Минпромторга РФ.

Во время концерта для зрителей были продемонстрированы видеоролики, отражающие производственные итоги, корпоративную культуру и планы по развитию компании. Слоган праздника этого года — "45 лет "Тольяттиазот". Лидерство вне времени". На площади ДК были организованы яркие фотозоны, химические мастер-классы и интерактивы. Кульминацией юбилейных мероприятий стало выступление групп "Иванушки International" и "Дюна", а также праздничный салют.

"45 лет назад в "Тольяттиазоте" была получена первая партия аммиака. На протяжении всех этих десятилетий компания прочно удерживает статус флагмана химической промышленности страны. Производственные успехи и достижения — это не все приоритеты ТОАЗа. Мы также заботимся о регионе присутствия. Команда профессионалов предприятия приумножает достижения прошлых лет и привносит в рабочие процессы все самое новое и современное. У ТОАЗа амбициозные планы на будущее. Впереди много работы, масштабной и интересной", — отметил генеральный директор АО "ТОАЗ" Анатолий Шаблинский.

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