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НОВИКОМ получил награду за поддержку предприятий МСП

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк НОВИКОМ стал лауреатом Всероссийского конкурса образовательных программ и просветительских проектов кредитных организаций в интересах субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Организаторы конкурса — Ассоциация развития финансовой грамотности и Ассоциация банков России — высоко оценили работу дочернего банка Ростеха по реализации мероприятий Программы поддержки предприятий МСП.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Награждение НОВИКОМа прошло в рамках XXIV Всероссийской банковской конференции, участники которой обсудили широкий круг вопросов, включая инструменты поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП).

Работа с предприятиями МСП — одно из приоритетных направлений деятельности банка. Благодаря глубокой экспертизе и накопленному опыту НОВИКОМ предлагает предпринимателям эффективные финансовые решения, позволяющие снизить стоимость заемных средств и повысить прибыльность деятельности. Таким образом банк открывает новые возможности для устойчивого развития и стабильного роста бизнеса, работающего в кооперации с предприятиями промышленности.

НОВИКОМ также предлагает представителям бизнеса протестировать новые финансовые инструменты, такие как цифровые финансовые активы, которые набирают все большую популярность на финансовом рынке.

Особое внимание банк уделяет развитию финансовой грамотности и безопасности субъектов МСП, проводя тематические семинары. Это позволяет предпринимателям понимать подходы кредитных организаций, говорить с банками "на одном языке" и выбирать наиболее подходящие и максимально эффективные инструменты.

Просветительский проект НОВИКОМа для МСП реализуется с 2023 года. Первыми его слушателями стали участники Воронежского промышленного форума и форума "Армия-2023". Мероприятия проведены уже в восьми регионах совместно с партнерами банка, включая центры поддержки предпринимательства "Мой бизнес", Гарантийный фонд Самарской области, Южно-Уральскую торгово-промышленную палату и общероссийскую общественную организацию "ОПОРА РОССИИ". В перспективе банк планирует расширять географию деятельности.

Конкурс проходил с 22 января по 22 марта 2024 года. В отборе участвовали банки, реализующие образовательные программы и просветительские проекты для МСП на федеральном, региональном и/или муниципальном уровнях. Победители конкурса получат бесплатную аккредитацию своих объектов финансовой грамотности и программ инвестиционной грамотности и будут рекомендованы для тиражирования.

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