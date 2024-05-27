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В десятке первых: Самарская область вошла в число лучших регионов по уровню развития ГЧП

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область вошла в первую десятку субъектов Российской Федерации по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) по итогам 2023 года, заняв 7 место. Соответствующий рейтинг подготовило Минэкономразвития России.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

При составлении рейтинга учитывалась динамика реализации проектов ГЧП, накопленный опыт региона и состояние нормативно-институциональной среды. Также учитывались длительные проекты, которые реализуются в рамках концессионных соглашений и соглашений о ГЧП с наибольшим объёмом инвестиций.

Так, по накопленному опыту работы губерния заняла 4-ю строчку рейтинга, уступив только столичным регионам: Москве, Санкт-Петербургу и Московской области. В Приволжском федеральном округе Самарская область стала лидером, заняв 1 место. Сегодня с применением механизма ГЧП в регионе реализуется 108 проектов на общую сумму 267 млрд рублей.

"В последние годы государственно-частное партнерство стало полноценным механизмом реализации инфраструктурных проектов, наряду с прямым бюджетным финансированием. В Самарской области мы используем принцип проектного управления в сфере ГЧП, сопровождаем каждый проект от идеи до ввода в эксплуатацию, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Самарская область накопила богатый опыт реализации ГЧП-проектов в сфере образования, медицины, транспортной инфраструктуры. Мы благодарны федеральным коллегам за высокую оценку наших практик и готовы делиться ими с командами других регионов страны", — акцентировал он.

До конца 2024 года планируется ввести в эксплуатацию главный инфраструктурный объект — мостовой переход через Волгу и автомобильную трассу в составе международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай".

Объект возводят при прямой поддержке Президента страны Владимира Путина. Глава государства поддержал предложение губернатора Дмитрия Азарова о запуске новой трассы во время своего визита в Самарскую область в 2018 году. Ради проекта внесли коррективы в Транспортную стратегию России. Это самая крупная региональная концессия с объемом инвестиций свыше 140 млрд рублей.

На прошлой неделе глава региона оценил ход строительства. Волжский мостовой переход готов на 98%, и в ближайшие месяцы по нему запустят автомобильное движение. Стратегический объект для региона и всей страны укрепит экономическое сотрудничество и торговые связи с Китаем и дружественными странами Юга и Юго-Востока.

Идет активное проектирование международного межвузовского кампуса IT-направления в Самаре. Объект разместится рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена" и станет современным высокотехнологичным "городом в городе". Здесь будут учиться, жить и работать студенты, преподаватели, молодые ученые не только из Самарской области, но и из других регионов и даже стран. Инвестором выступает ООО "ПроКампус № 1", дочерняя организация госкорпорации "ВЭБ.РФ". Общая стоимость строительства объектов составляет 31, 05 млрд рублей. В 2025 году планируется начать активное строительство, а в 2027 году — ввести объект в эксплуатацию.

Еще одной крупной концессией стало строительство железнодорожной ветки к ОЭЗ "Тольятти". Она реализуется совместно с ОАО "РЖД". Сегодня железная дорога работает в тестовом режиме. Это уже позволило привлечь в ОЭЗ несколько крупных инвестпроектов. Среди них — Магнитогорский металлургический комбинат, Тольяттинский комбинат пищевых продуктов и др.

Значимые проекты реализуются и в сфере образования. В сентябре 2023 года начала свою работу новая современная школа в селе Лопатино Волжского района, рассчитанная на 1500 детей.

Заключено 4 концессионных соглашения, направленных на создание многофункциональных комплексов по обращению с отходами на территории муниципальных районов Большечерниговский, Сергиевский, Кинель-Черкасский и Хворостянский, общей стоимостью порядка 6 млрд рублей. На эти комплексы будут направлены транспортные потоки твердых коммунальных отходов из 23 муниципальных образований региона.

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