На ул. Уральской в Самаре 28 человек ликвидировали пожар

В понедельник, 27 мая, в 20.25 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в доме в доме № 1 на ул. Уральской в Куйбышевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 20 кв. м.

На тушение были направлены 28 человек и семь единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 20:59.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших нет. Причина пожара устанавливается.