Ипотека на ИЖС с эскроу стартовала в Сбере

Этот инструмент защитит заказчика, если подрядчик не выполнит свои обязательства.

В Сбере ипотека на строительство частного жилого дома (ИЖС) с подрядчиком теперь оформляется, как и ипотека на жильё в строящемся многоквартирном доме, — через эскроу-счёт.

Это специальный счёт в банке для расчётов между покупателем и подрядчиком. На него покупатель частного дома вносит деньги, и они замораживаются. Подрядчик получит их только тогда, когда объект строительства будет передан заказчику. Такая модель защищает интересы покупателей: если стройка затянется или подрядчик обанкротится, заказчик гарантированно получит свои деньги обратно.

В залог по кредиту на ИЖС берётся только земельный участок — другого залога не требуется. Важно, чтобы дом был зарегистрирован как жилое здание и совокупная стоимость участка и построенного дома была больше суммы кредита.

Ипотека на ИЖС с эскроу выдаётся по всем действующим госпрограммам.

Эскроу для покупателя

Проверенный проект дома.

Защита от недобросовестных подрядчиков.

Защита своих денег до завершения строительства.

Выше процент одобрения.

Не нужен дополнительный залог или поручительство.

Эскроу для подрядчика

Банк может профинансировать полную стоимость строительства.

Уход от котлового метода и отсутствие кассовых разрывов.

Поэтапное авансирование на приобретение стройматериалов по графику.

Рост оборота благодаря дополнительному спросу.

Больше информации об эскроу в ИЖС — в YouTube-канале Домклик.