Ипотека на ИЖС с эскроу стартовала в Сбере

Этот инструмент защитит заказчика, если подрядчик не выполнит свои обязательства.
В Сбере ипотека на строительство частного жилого дома (ИЖС) с подрядчиком теперь оформляется, как и ипотека на жильё в строящемся многоквартирном доме, — через эскроу-счёт.
Это специальный счёт в банке для расчётов между покупателем и подрядчиком. На него покупатель частного дома вносит деньги, и они замораживаются. Подрядчик получит их только тогда, когда объект строительства будет передан заказчику. Такая модель защищает интересы покупателей: если стройка затянется или подрядчик обанкротится, заказчик гарантированно получит свои деньги обратно.
В залог по кредиту на ИЖС берётся только земельный участок — другого залога не требуется. Важно, чтобы дом был зарегистрирован как жилое здание и совокупная стоимость участка и построенного дома была больше суммы кредита.
Ипотека на ИЖС с эскроу выдаётся по всем действующим госпрограммам.
Эскроу для покупателя
- Проверенный проект дома.
- Защита от недобросовестных подрядчиков.
- Защита своих денег до завершения строительства.
- Выше процент одобрения.
- Не нужен дополнительный залог или поручительство.
Эскроу для подрядчика
- Банк может профинансировать полную стоимость строительства.
- Уход от котлового метода и отсутствие кассовых разрывов.
- Поэтапное авансирование на приобретение стройматериалов по графику.
- Рост оборота благодаря дополнительному спросу.
Больше информации об эскроу в ИЖС — в YouTube-канале Домклик.
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