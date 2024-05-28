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Ипотека на ИЖС с эскроу стартовала в Сбере

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Этот инструмент защитит заказчика, если подрядчик не выполнит свои обязательства.

В Сбере ипотека на строительство частного жилого дома (ИЖС) с подрядчиком теперь оформляется, как и ипотека на жильё в строящемся многоквартирном доме, — через эскроу-счёт.

Это специальный счёт в банке для расчётов между покупателем и подрядчиком. На него покупатель частного дома вносит деньги, и они замораживаются. Подрядчик получит их только тогда, когда объект строительства будет передан заказчику. Такая модель защищает интересы покупателей: если стройка затянется или подрядчик обанкротится, заказчик гарантированно получит свои деньги обратно.

В залог по кредиту на ИЖС берётся только земельный участок — другого залога не требуется. Важно, чтобы дом был зарегистрирован как жилое здание и совокупная стоимость участка и построенного дома была больше суммы кредита.

Ипотека на ИЖС с эскроу выдаётся по всем действующим госпрограммам.

Эскроу для покупателя

  • Проверенный проект дома.
  • Защита от недобросовестных подрядчиков.
  • Защита своих денег до завершения строительства.
  • Выше процент одобрения.
  • Не нужен дополнительный залог или поручительство.

Эскроу для подрядчика

  • Банк может профинансировать полную стоимость строительства.
  • Уход от котлового метода и отсутствие кассовых разрывов.
  • Поэтапное авансирование на приобретение стройматериалов по графику.
  • Рост оборота благодаря дополнительному спросу.

Больше информации об эскроу в ИЖС — в YouTube-канале Домклик.

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