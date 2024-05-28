Новый бренд НОВИКОМа был представлен в парке "Патриот" на региональной конференции

Региональная конференция банка НОВИКОМ прошла в Подмосковье, в парке "Патриот". В мероприятии приняли участие управляющие 25 подразделений банка со всей страны. Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева выступила с приветственным словом и вручила награды представителям региональных отделений, которые показали лучшие результаты деятельности в 2023 году.

Мероприятие прошло в рамках масштабной кампании по смене позиционирования и фирменного стиля крупнейшего банка, входящего в контур Ростеха, стартовавшей 15 мая. Региональным управляющим НОВИКОМа была представлена стратегия развития организации и новый бренд, призванный продемонстрировать возможности и амбиции банка.

В частности, на новом этапе развития НОВИКОМ планирует укрепить статус ключевого банка высокотехнологичных отраслей промышленности и намерен предложить услуги широкому кругу клиентов: крупным предприятиям гражданских отраслей, малому и среднему бизнесу, входящему в цепочку кооперации предприятий-клиентов. Таким образом банк рассчитывает повысить свой вклад в достижение национальных целей технологического лидерства.

Кроме того, в ближайшие пять лет НОВИКОМ планирует наращивать активы и к 2030 году оперировать цифрой, превышающей 1,5 трлн рублей. Достижению столь амбициозных целей будут способствовать развитие стратегического партнерства с Ростехом, диверсификация клиентского портфеля, расширение взаимодействия с местными органами власти, деловыми сообществами и рост сети региональных представительств.

Руководители профильных департаментов обозначили основные приоритеты и задачи для достижения поставленных целей по ключевым направлениям деятельности. В свою очередь, представители региональных подразделений поделились успешным опытом организации взаимодействия с исполнительными органами власти и торгово-промышленными палатами, рассказали о расширении присутствия банка в субъектах Российской Федерации. НОВИКОМ уже подписал соглашения о совместной работе с 13 субъектами РФ, а также со многими региональными фондами поддержки промышленности и предпринимательства и стал членом торгово-промышленной палаты в 21 регионе.

В ходе торжественной части мероприятия Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева наградила руководителей региональных подразделений, показавших лучшие финансовые результаты деятельности по итогам 2023 года. Награды получили Александр Сергеев, управляющий филиалом в Санкт-Петербурге, Ренат Шакиров, управляющий офисом в Казани и Виктория Рябкова, управляющий офисом в Рыбинске. Награда за лучший результат по привлечению корпоративных клиентов была вручена Юлии Коваленко, управляющему филиалом в Ростове-на-Дону, а за лучший результат по кредитно-гарантийному портфелю МСП — Марине Моисеевой, управляющему филиала в Нижнем Новгороде.

Во время второго и третьего дня для участников конференции были организованы деловые игры, нацеленные на развитие навыков командной работы, лидерство и проектное управление.