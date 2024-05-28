На трассе в Самарской области горела фура

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Во вторник, 28 мая, в 2:10, на 36 км дороги к селам Исаклы и Шентала от трассы М-5 в Шенталинском районе загорелся автомобиль. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.