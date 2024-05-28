"Тольяттиазот" стал серебряным призером всероссийских соревнований по баскетболу

Команда "Тольяттиазота" стала серебряным призером всероссийских соревнований по баскетболу "Путь сильнейших" среди мужских команд, которые состоялись в Тольятти. ТОАЗ также выступил партнером спортивного мероприятия.
Соревнования длились три дня. В них приняли участие команды из Пятигорска, Оренбурга и Тольятти. По итогу шести матчей в финал вышли сборные ТОАЗа и АвтоВАЗа. По итогам игры "Тольяттиазот" уступил соперникам со счетом 82:69.
Лучшим игроком турнира признан оператор ДПУ производства карбамида 08К Данила Носачев.
В начале июня в Самаре состоится финал четырех чемпионата Самарской области, где команда "Тольяттиазота" также поборется за титул победителя.
"Путь сильнейших" стал самым значимым мероприятием в истории баскетбола города за последнее время. "Тольяттиазот" поддерживает подобные турниры для развития физической культуры в регионе присутствия и корпоративного спорта. Именно он объединяет сотрудников, повышает их вовлеченность в рабочие процессы, поддерживает командный дух и позволяет достичь общую цель — приобщить максимальное количество людей к здоровому образу жизни", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.