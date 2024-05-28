16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Тольяттиазот" стал серебряным призером всероссийских соревнований по баскетболу Самарские баскетболистки стали победительницами первенства России среди игроков до 14 лет В Самаре определили лучшую студенческую команду по баскетболу Самарские студенты стали лучшими по итогам Первого Турнира ПФО по баскетболу "3х3" Самарские студенты примут участие в суперфинале Турнира ПФО по баскетболу "3×3"

Баскетбол Спорт

"Тольяттиазот" стал серебряным призером всероссийских соревнований по баскетболу

ТОЛЬЯТТИ. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Команда "Тольяттиазота" стала серебряным призером всероссийских соревнований по баскетболу "Путь сильнейших" среди мужских команд, которые состоялись в Тольятти. ТОАЗ также выступил партнером спортивного мероприятия.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Соревнования длились три дня. В них приняли участие команды из Пятигорска, Оренбурга и Тольятти. По итогу шести матчей в финал вышли сборные ТОАЗа и АвтоВАЗа. По итогам игры "Тольяттиазот" уступил соперникам со счетом 82:69.

Лучшим игроком турнира признан оператор ДПУ производства карбамида 08К Данила Носачев.

В начале июня в Самаре состоится финал четырех чемпионата Самарской области, где команда "Тольяттиазота" также поборется за титул победителя.

"Путь сильнейших" стал самым значимым мероприятием в истории баскетбола города за последнее время. "Тольяттиазот" поддерживает подобные турниры для развития физической культуры в регионе присутствия и корпоративного спорта. Именно он объединяет сотрудников, повышает их вовлеченность в рабочие процессы, поддерживает командный дух и позволяет достичь общую цель — приобщить максимальное количество людей к здоровому образу жизни", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2