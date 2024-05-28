Сбер повысил ставки по "Накопительному счету"

Теперь этот продукт будет доступен всем владельцам СберПрайм и СберПрайм+.

Банк повысил ставку по продукту "Накопительный счет". При этом ставка для клиентов уровня СберПервый и Sber Private Banking на первые три месяца после первого открытия счета будет еще выше. Открыть и пополнить такой счет можно в том числе с помощью Системы быстрых платежей из любого банка без комиссии (до 30 млн рублей в месяц).

Накопительный счёт Сбера — с начислением процентов на ежедневный остаток — будет доступен всем клиентам с активной подпиской СберПрайм и СберПрайм+. Клиенты могут открыть сразу несколько таких счетов под разные цели. Раньше его могли открыть только зарплатные, премиальные клиенты и клиенты, получающие пенсию на карту Сбера.

Кроме доступа к такому сберегательному продукту, подписка СберПрайм и СберПрайм+ даёт возможность выбирать категории повышенного кешбэка в обновленной программе лояльности СберСпасибо на покупки, а также открывает доступ к улучшенным условиям по продуктам и сервисам Сбера и партнёров, среди которых финансовые и lifestyle сервисы.

Сбер запустил "Накопительный счёт" в ноябре 2023 года, за этот период клиенты открыли уже более 3,5 млн таких счетов. С начала года портфель Сбербанка по накопительным счетам вырос в 2 раза — до 2,5 трлн рублей.

"Воспользоваться "Накопительным счётом" может любой клиент, у которого оформлена подписка СберПрайм и СберПрайм+. Количество счетов не ограничено. Проценты начисляются на сумму до 1 млн рублей. Всегда можно снять деньги, когда они потребуются. Этот продукт взял всё лучшее от вклада и счёта: от вклада — высокую доходность, а от счёта — гибкость: нет никаких ограничений по пополнению и снятию средств. Открыть счёт можно, не выходя из дома, — в СберБанк Онлайн", — отметил директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.

Ранее, 27 мая, Сбер повысил ставки по линейке СберВкладов. Доходность там зависит от суммы и срока вклада, способа открытия и схемы выплаты процентов. Максимальный процент можно получить, вложив деньги на срок 7 месяцев. При открытии в Сбербанк Онлайн ставка выше, чем в отделении.

Проценты по вкладу на выбор клиента выплачиваются в конце срока или ежемесячно. Ставка будет выше при выплате процентов в конце срока. Более высокую ставку получают зарплатные клиенты банка и пенсионеры, а также владельцы подписки СберПрайм+ или пакета услуг Новый СберПремьер, СберПервый или Sber Private Banking.