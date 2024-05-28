Экс-замминистра лишают дома на 2-й просеке за 36 млн рублей

В Самаре в рамках банкротства бизнесмена и бывшего замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области 55-летнего Павла Жичкина выставлена на продажу недвижимость общей стоимостью более 50 млн рублей.
Так, дом на 2 просеке (судя по фото на сайте торгов - недостроенный) с участком в 10 соток выставлен за 36 млн рублей, а квартира в 96 кв. м на ул. Ново-Садовая, д. 10А — за 16 млн рублей. Это уже вторая попытка конкурсного управляющего продать данные объекты — ранее они выставлялись за 40 и 17,7 млн руб. соответственно.
Ранее Жичкин уже лишился парковочного места в том же доме на Ново-Садовой, которое ушло с торгов за 1,5 млн руб., а также 100% долей в уставном капитале ООО "Самарапромресурс" - они были реализованы за 12 млн руб., при начальной стоимости в 60 млн рублей.
Павел Жичкин был признан банкротом в январе 2022 г. по иску АО "Самарская теплоэнергетическая компания". Ранее конкурсный управляющий компании добился в арбитраже привлечения к солидарной ответственности на 210 млн руб. ООО "УК "РегионТеплоЭнерго", Павла Жичкина как ее директора, Андрея Петрикова и Михаила Морковского. Последние двое в разное время занимали должности управляющих АО "СУТЭК".
В основе долга - убытки, полученные "СУТЭКом" в 2011-2013 годах. До 2015 г. компанией управлял "РегионТеплоЭнерго". Согласно материалам дела, Жичкин, Петриков и Морковский подписывали договора субподряда с аффилированным ООО "Теплопром". В реальности работы по ним выполнялись сотрудниками самого "СУТЭКа". При этом с "РегионТеплоЭнерго" уже было взыскано 282,6 млн руб. убытков.
Павел Жичкин при этом временно оставлял бизнес и в 2011-2013 гг. занимал должность заместителя министра энергетики и ЖКХ Самарской области и даже исполнял обязанности министра. На это время его доля в "РегионТеплоЭнерго" передавалась в доверительное управление инвестиционной компании "Газинвест".
Сейчас Жичкин, по данным ИАС Seldon.Basis, числится лишь соучредителем самарского рекламного агентства "Элиша Самара" с нулевой выручкой.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”