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Экономика и бизнес

Экс-замминистра лишают дома на 2-й просеке за 36 млн рублей

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в рамках банкротства бизнесмена и бывшего замминистра энергетики и ЖКХ Самарской области 55-летнего Павла Жичкина выставлена на продажу недвижимость общей стоимостью более 50 млн рублей.

Фото: m-ets.ru

Так, дом на 2 просеке (судя по фото на сайте торгов - недостроенный) с участком в 10 соток выставлен за 36 млн рублей, а квартира в 96 кв. м на ул. Ново-Садовая, д. 10А — за 16 млн рублей. Это уже вторая попытка конкурсного управляющего продать данные объекты — ранее они выставлялись за 40 и 17,7 млн руб. соответственно.

Ранее Жичкин уже лишился парковочного места в том же доме на Ново-Садовой, которое ушло с торгов за 1,5 млн руб., а также 100% долей в уставном капитале ООО "Самарапромресурс"  - они были реализованы за 12 млн руб., при начальной стоимости в 60 млн рублей.

Павел Жичкин был признан банкротом в январе 2022 г. по иску АО "Самарская теплоэнергетическая компания". Ранее конкурсный управляющий компании добился в арбитраже привлечения к солидарной ответственности на 210 млн руб. ООО "УК "РегионТеплоЭнерго", Павла Жичкина как ее директора, Андрея Петрикова и Михаила Морковского. Последние двое в разное время занимали должности управляющих АО "СУТЭК".

В основе долга - убытки, полученные "СУТЭКом" в 2011-2013 годах. До 2015 г. компанией управлял "РегионТеплоЭнерго". Согласно материалам дела, Жичкин, Петриков и Морковский подписывали договора субподряда с аффилированным ООО "Теплопром". В реальности работы по ним выполнялись сотрудниками самого "СУТЭКа". При этом с "РегионТеплоЭнерго" уже было взыскано 282,6 млн руб. убытков.

Павел Жичкин при этом временно оставлял бизнес и в 2011-2013 гг. занимал должность заместителя министра энергетики и ЖКХ Самарской области и даже исполнял обязанности министра. На это время его доля в "РегионТеплоЭнерго" передавалась в доверительное управление инвестиционной компании "Газинвест".

Сейчас Жичкин, по данным ИАС Seldon.Basis, числится лишь соучредителем самарского рекламного агентства "Элиша Самара" с нулевой выручкой.

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