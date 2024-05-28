Мужчина пострадал при пожаре на ул. Бобруйской в Самаре

Во вторник, 28 мая, в 14:23 начался пожар в доме №89 на ул. Бобруйской в Самаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи в квартире на площади 15 кв. м. На борьбу с огнем направили 34 человека. Пожар ликвидировали в 15:01.

Пострадал 53-летний мужчина. Кроме того, из здания эвакуировали двух человек. Обстоятельства случившегося устанавливают.