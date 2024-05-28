В Тольятти будут судить двух братьев, напавших на полицейских

В Автозаводской районный суд Тольятти направлено уголовное дело в отношении двух мужчин - братьев 48 и 45 лет, обвиняемых в оскорблении и применении насилия в отношении полицейских. Об этом сообщает прокуратура района.

По данным ведомства, в ночь на 17 апреля около пивного магазина на ул. Туполева полицейские обратили внимание на припаркованный автомобиль, в котором находились двое мужчин. Оба были пьяны. Заметив служебный автомобиль, водитель начал движение и попытался скрыться. Преградив ему путь, сотрудники полиции потребовали предъявить права. Поскольку документов у водителя не оказалось, ему предложили проследовать в патрульный автомобиль для установления личности и составления протокола об административном правонарушении.

Однако водитель с силой толкнул одного из сотрудников полиции в грудь из-за чего оба упали на асфальт, а затем вывернул ему палец руки. Его брат в это же время толкнул второго представителя власти, вывернул ему кисть руки и нанес удар в лицо. Мужчины также матерились и высказывали угрозы.

В итоге братьев-правонарушителей усмирили с помощью наручников.

Братьям грозит до пяти лет лишения свободы (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и исправительные работы на срок до одного года (ст. 319 УК РФ).