Самарец решил заступиться за девушку и ударил приятеля ножом

В Самаре ранее судимый 54-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о нанесении тяжких травм. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

По версии следствия, он пришел в гости к знакомому и его друзьям. В компании была девушка. В какой-то момент подозреваемому показалось, что хозяин квартиры и гостья поссорились, и он решил погасить конфликт. Исчерпав словесные аргументы, мужчина несколько раз ударил приятеля ножом. Пострадавший получил тяжкие травмы.

Уголовное дело направили в суд.