Самарец решил заступиться за девушку и ударил приятеля ножом

В Самаре ранее судимый 54-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о нанесении тяжких травм. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, он пришел в гости к знакомому и его друзьям. В компании была девушка. В какой-то момент подозреваемому показалось, что хозяин квартиры и гостья поссорились, и он решил погасить конфликт. Исчерпав словесные аргументы, мужчина несколько раз ударил приятеля ножом. Пострадавший получил тяжкие травмы.
Уголовное дело направили в суд.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки