Банк НОВИКОМ принял участие в Дне донора

Специалисты дочернего банка Госкорпорации "Ростех" приняли участие в акции "День донора", которая проходит в рамках программы массового добровольного донорства, реализуемой Союзом машиностроителей России. Мероприятие посетили сотрудники головного офиса банка в Москве, а также подразделений в Перми, Казани, Новосибирске и Самаре.
НОВИКОМ участвует в акции с 2013 года. В этот раз добровольцами выступили 57 специалистов банка по всей стране. В Москве донации проходили на базе Городской клинической больницы №52 и Центра крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), на региональном уровне - в местных учреждениях службы крови. Все доноры предварительно прошли обязательное обследование, к донации были допущены только те, кто не имеет противопоказаний.
"Донорское движение - одно из приоритетных направлений социальной работы НОВИКОМа и важный компонент нашей корпоративной культуры. Ежегодно десятки наших сотрудников участвуют в Дне донора, руководствуясь стремлением помочь тем, кому это необходимо. И мы, несомненно, будем и дальше поощрять участие сотрудников в этих акциях", - отметила директор департамента по работе с персоналом НОВИКОМа Елена Кузьмакова.
Ежегодно в России растет и число доноров, и объемы донаций. Так, в 2023 году число безвозмездных доноров составило более 1,3 миллиона человек, из них более 330 тысяч стали донорами впервые. Количество доноров плазмы увеличилось на 9,7%.
"Дни донора для сотрудников НОВИКОМа проводятся в Центре крови с 2013 года. За это время большая часть коллектива банка смогла стать регулярными донорами. Тем не менее на каждой акции мы видим новые лица. Развитие донорства как важного компонента корпоративной культуры, безусловно, говорит о готовности общества поддерживать и укреплять нравственные ценности", - подчеркнула и.о. директора Центра крови ФМБА Ольга Македонская.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас