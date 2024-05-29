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Здравоохранение Общество

Банк НОВИКОМ принял участие в Дне донора

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты дочернего банка Госкорпорации "Ростех" приняли участие в акции "День донора", которая проходит в рамках программы массового добровольного донорства, реализуемой Союзом машиностроителей России. Мероприятие посетили сотрудники головного офиса банка в Москве, а также подразделений в Перми, Казани, Новосибирске и Самаре.

Фото: предоставлено Новикомбанком

НОВИКОМ участвует в акции с 2013 года. В этот раз добровольцами выступили 57 специалистов банка по всей стране. В Москве донации проходили на базе Городской клинической больницы №52 и Центра крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), на региональном уровне - в местных учреждениях службы крови. Все доноры предварительно прошли обязательное обследование, к донации были допущены только те, кто не имеет противопоказаний.

"Донорское движение - одно из приоритетных направлений социальной работы НОВИКОМа и важный компонент нашей корпоративной культуры. Ежегодно десятки наших сотрудников участвуют в Дне донора, руководствуясь стремлением помочь тем, кому это необходимо. И мы, несомненно, будем и дальше поощрять участие сотрудников в этих акциях", - отметила директор департамента по работе с персоналом НОВИКОМа Елена Кузьмакова.

Ежегодно в России растет и число доноров, и объемы донаций. Так, в 2023 году число безвозмездных доноров составило более 1,3 миллиона человек, из них более 330 тысяч стали донорами впервые. Количество доноров плазмы увеличилось на 9,7%.

"Дни донора для сотрудников НОВИКОМа проводятся в Центре крови с 2013 года. За это время большая часть коллектива банка смогла стать регулярными донорами. Тем не менее на каждой акции мы видим новые лица. Развитие донорства как важного компонента корпоративной культуры, безусловно, говорит о готовности общества поддерживать и укреплять нравственные ценности", - подчеркнула и.о. директора Центра крови ФМБА Ольга Македонская.

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