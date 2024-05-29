Власти Самары через суд отстояли пляж на Барбошиной поляне

Мэрия Самары добилась через областной арбитраж отмены торгов на право размещения стоянки для маломерных судов и плавсредств рядом с пляжем на Барбошиной поляне.

Как следует из материалов дела, Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов в сентябре 2023 г. объявило аукцион на заключение договора водопользования для размещения плавсредств на 1413 км от устья Волги.

При этом департамент городского хозяйства и экологии Самары ранее заключил договор водопользования на соседний участок акватории. Департамент счел проведение аукциона нарушением своих прав и направил в иск в арбитраж.

Суд выяснил, что участок акватории, выставленный на аукцион, расположен ближе 250 м вниз по течению от городского пляжа, что ставит под угрозу возможность его эксплуатации в существующих границах и тем самым "нарушит права неопределенного круга лиц".

"Участок акватории, планируемый к передаче в пользование по итогам аукциона, расположен на расстоянии менее 250 метров от городского пляжа, что не отвечает требованиям безопасности нахождения людей в местах массового отдыха и купания", — отмечается в материалах судебного решения.

Кроме того, оказалось, что спорная территория находится на расстоянии 166 метров от пассажирского причала "Поляна им. Фрунзе", что также является нарушением - необходима дистанция в 200 метров.

Изучив материалы дела, арбитраж удовлетворил заявленные департаментом требования и обязал Нижне-Волжское бассейновое водное управление отменить аукцион.