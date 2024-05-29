Власти Самары через суд отстояли пляж на Барбошиной поляне

Мэрия Самары добилась через областной арбитраж отмены торгов на право размещения стоянки для маломерных судов и плавсредств рядом с пляжем на Барбошиной поляне.
Как следует из материалов дела, Нижне-Волжское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов в сентябре 2023 г. объявило аукцион на заключение договора водопользования для размещения плавсредств на 1413 км от устья Волги.
При этом департамент городского хозяйства и экологии Самары ранее заключил договор водопользования на соседний участок акватории. Департамент счел проведение аукциона нарушением своих прав и направил в иск в арбитраж.
Суд выяснил, что участок акватории, выставленный на аукцион, расположен ближе 250 м вниз по течению от городского пляжа, что ставит под угрозу возможность его эксплуатации в существующих границах и тем самым "нарушит права неопределенного круга лиц".
"Участок акватории, планируемый к передаче в пользование по итогам аукциона, расположен на расстоянии менее 250 метров от городского пляжа, что не отвечает требованиям безопасности нахождения людей в местах массового отдыха и купания", — отмечается в материалах судебного решения.
Кроме того, оказалось, что спорная территория находится на расстоянии 166 метров от пассажирского причала "Поляна им. Фрунзе", что также является нарушением - необходима дистанция в 200 метров.
Изучив материалы дела, арбитраж удовлетворил заявленные департаментом требования и обязал Нижне-Волжское бассейновое водное управление отменить аукцион.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!