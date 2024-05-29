В Самаре мужчина погиб от отравления угарным газом

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В среду, 29 мая, в 14:42 в квартире на ул. Минской, 32 в Самаре два человека получили отравление угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.