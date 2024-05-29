В Самаре мужчина погиб от отравления угарным газом

В среду, 29 мая, в 14:42 в квартире на ул. Минской, 32 в Самаре два человека получили отравление угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
В результате погиб 45-летний мужчина и пострадала 49-летняя женщина. Ее госпитализировали.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. По предварительной версии, причиной случившегося было нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!