Самарцев взбудоражил загоревшийся мусор

В среду, 29 мая, произошел пожар в Кировском районе Самары. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Возгорание дало много дыма, который был виден из разных мест города. В соцсетях начали обсуждать, что происходит, и даже утверждали, что пожар тушат с вертолетов.

Позже МЧС прояснило ситуацию. Оказалось, что в 16:08 загорелся мусор на ул. Земеца, 3. Площадь пожара составила 80 кв. м, огонь повредил также ВАЗ-2121.

Тушили пожар 12 человек - без вертолета, ликвидировали его в 16:37.