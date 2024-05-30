Ночью более 20 человек тушили крупный пожар на пр. Карла Маркса в Самаре

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В среду, 29 мая, в 23:02 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на пр. Карла Маркса, 225 в Советском районе, об этом корреспонденту Волос Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.