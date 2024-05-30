С 1 июня на автобусный маршрут № 86 добавится одна остановка

С 1 июня автобусы маршрута №86 будут заезжать на остановки на ул. Парниковой. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

Напомним, в марте в Самаре открылись два новых автобусных маршрута — №№ 85 и 86. Так, маршрут № 86 курсирует от пос. Рубежный через поселки Озерный, Водники в микрорайон Волгарь. Конечная остановка — площадь Революции. По пути есть остановка в районе пересечения улиц Осетинской и Виталия Талабаева, где построена поликлиника.

Первый рейс из пос. Рубежный запланирован на 7:00, а от площади Революции (в обратном направлении) — на 8:30. Последний автобус уезжает из Рубежного в 19:00, а от площади Революции — в 20:00.