Самарские предприятия смогут внедрять цифровые сервисы на объектах с нестабильной связью

Цифровая экосистема МТС и российский производитель специализированных технических средств связи "Авотел" договорились о совместном продвижении мобильного автоматизированного рабочего места (МАРМ) на базе программно-аппаратного комплекса Avotel Summa. Совместные усилия обеспечат проникновение современных цифровых сервисов в транспорт и объекты в Самарской области в локациях с нестабильной связью.
Avotel Summa — программно-аппаратный комплекс, устройство-сумматор размером с модем и ПО, которое работает одновременно с несколькими сим-картами, а также другими источниками интернета. Решение позволяет добиться скорости домашнего интернета и комплексно решить проблемы связи. Заказчики получают автоматически масштабируемую сеть на несколько тысяч устройств с возможностью получения геоданных. Avotel Summa включено в реестр российского программного обеспечения.
МТС намерена включить Avotel Summa в линейку продуктовых решений на базе концепции Telecom as a Service для всех категорий юридических лиц. В свою очередь, "Авотел" продолжит разработку продукта с целью увеличения его конкурентоспособности и импортонезависимости
"МТС расширяет комплексные предложения по подписке Telecom-as-a-Service. Такая модель дает нашим клиентам возможность существенно экономить на приобретении оборудования и его обслуживании, а также на цифровых сервисах и услугах связи. Сотрудничество с ведущими российскими вендорами позволяет нам не только расширять линейку продуктов, но и создавать уникальные импортозамещенные решения для самых различных задач. Услуга МАРМ широко востребована у российского бизнеса и позволяет сотрудникам организаций эффективно выполнять задачи и работать из любого места, в том числе в транспорте, командировках и на объектах, которые испытывают проблемы со связью и не могут быть подключены к цифровым сервисам с помощью обычных технологий", — отметил вице-президент по развитию корпоративного и нового бизнеса МТС Олег Алдошин.
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