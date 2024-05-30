В России на 17% вырос спрос на солнечные энергоустановки

Почти 20 лет самым быстрорастущим сегментом производства энергии в мировом масштабе остаётся солнечная. В 2015–2023 гг. её доля выросла в 5 раз — до 5,5% — и может стать главным источником энергии в перспективе к 2100 году. Совершенствующиеся технологии, достаточная продолжительность солнечного дня и смекалка позволяют в России пользоваться энергией светила не только в индустриальном масштабе, но и на даче. Кто-то только что переехал и не успел подвести электричество, кто-то хочет подстраховаться от перебоев, а кто-то и вовсе хочет внести посильный вклад в заботу об экологии или сэкономить. За год спрос на оборудование для обеспечения дачи солнечной энергией вырос на 17%, подсчитали аналитики платформы РСХБ Всё Своё.

"Примечательно, что данная разница в спросе — 17% — получена при сравнении значения за январь–апрель 2024 с показателем полного 2023 года. Несколько месяцев превзошли целый год! Это говорит об ускоренном росте интереса россиян к экологически безопасным источникам энергии. Параллельно мы исследовали запросы в поисковой системе Yandex по восьми наиболее востребованным категориям товаров из нашего раздела солнечной энергетики. Общее число запросов выросло на 10%, подтверждая востребованность оборудования", — комментирует заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

К числу восьми самых популярных товарных категорий в разделе солнечной энергетики на платформе Всё Своё относятся аккумуляторные батареи, контроллеры заряда, сплит-системы, электростанции, водонагреватели, инверторы, коллекторы и теплоносители.

Соответственно, можно довольно достоверно предполагать, какие задачи россияне чаще всего решают, используя солнечную энергию: она помогает накапливать энергию, заряжать технику, нагревать воду, отапливать дом.

Главный фактор, влияющий на эффективность солнечных батарей, — инсоляция, то есть облучение поверхностей. Другими словами — сколько солнечного света попадает на улавливающий элемент. Россия делится на три "пояса" по интенсивности солнечного облучения. Более 2000 час/год приходится на южную границу нашей страны: от Новороссийска до Владивостока с небольшим включением восточносибирских регионов (Якутск, Охотск, Магадан). От 1700 до 2000 час/год солнечного света зафиксировано в большей части Восточной Сибири (Красноярск, Братск, Алдан), на Южном Урале, в нижнем и среднем Поволжье. Наконец, менее 1700 час/год выпадает на северную границу России, на значительную часть европейских и западносибирских регионов.

Всё Своё — раздел экосистемы Своё от Россельхозбанка, где продаются товары для обустройства загородного домовладения.