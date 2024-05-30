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Энергетика ТЭК

В России на 17% вырос спрос на солнечные энергоустановки

САМАРА. 30 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Почти 20 лет самым быстрорастущим сегментом производства энергии в мировом масштабе остаётся солнечная. В 2015–2023 гг. её доля выросла в 5 раз — до 5,5% — и может стать главным источником энергии в перспективе к 2100 году. Совершенствующиеся технологии, достаточная продолжительность солнечного дня и смекалка позволяют в России пользоваться энергией светила не только в индустриальном масштабе, но и на даче. Кто-то только что переехал и не успел подвести электричество, кто-то хочет подстраховаться от перебоев, а кто-то и вовсе хочет внести посильный вклад в заботу об экологии или сэкономить. За год спрос на оборудование для обеспечения дачи солнечной энергией вырос на 17%, подсчитали аналитики платформы РСХБ Всё Своё.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"Примечательно, что данная разница в спросе — 17% — получена при сравнении значения за январь–апрель 2024 с показателем полного 2023 года. Несколько месяцев превзошли целый год! Это говорит об ускоренном росте интереса россиян к экологически безопасным источникам энергии. Параллельно мы исследовали запросы в поисковой системе Yandex по восьми наиболее востребованным категориям товаров из нашего раздела солнечной энергетики. Общее число запросов выросло на 10%, подтверждая востребованность оборудования", — комментирует заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Елена Батурова.

К числу восьми самых популярных товарных категорий в разделе солнечной энергетики на платформе Всё Своё относятся аккумуляторные батареи, контроллеры заряда, сплит-системы, электростанции, водонагреватели, инверторы, коллекторы и теплоносители.

Соответственно, можно довольно достоверно предполагать, какие задачи россияне чаще всего решают, используя солнечную энергию: она помогает накапливать энергию, заряжать технику, нагревать воду, отапливать дом.

Главный фактор, влияющий на эффективность солнечных батарей, — инсоляция, то есть облучение поверхностей. Другими словами — сколько солнечного света попадает на улавливающий элемент. Россия делится на три "пояса" по интенсивности солнечного облучения. Более 2000 час/год приходится на южную границу нашей страны: от Новороссийска до Владивостока с небольшим включением восточносибирских регионов (Якутск, Охотск, Магадан). От 1700 до 2000 час/год солнечного света зафиксировано в большей части Восточной Сибири (Красноярск, Братск, Алдан), на Южном Урале, в нижнем и среднем Поволжье. Наконец, менее 1700 час/год выпадает на северную границу России, на значительную часть европейских и западносибирских регионов.

Всё Своё — раздел экосистемы Своё от Россельхозбанка, где продаются товары для обустройства загородного домовладения.

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михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

Thought Mind 05 сентября 2014 18:35 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

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Thought Mind 04 сентября 2014 19:37 Самарский "Левит" получит контроль над московской "ГЭС-2"

ООО «Левит» — получила разрешение Федеральной антимонопольной службы на покупку исторической электростанции в центре Москвы — ООО «ГЭС-2», наряду с другими компаниями. ОАО «Мосэнерго» выставило 50% ООО «ГЭС-2» на торги, которые пройдут 5 сентября 2014. Начальная цена — 878 млн руб., заявки принимались до 29 августа.

Dmitriy Solodukha 25 августа 2014 04:51 "Солар Системс" рассматривает перспективы строительства солнечных электростанций в Самарской области

Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

Thought Mind 22 мая 2014 15:55 "Самараэнерго" займет у Газбанка 1 млрд рублей

СД ОАО "СамараЭнерго" одобрил привлечение денежных средств у ОАО "Газпромбанк" (проверяйте информацию которую печатаете). По условиям договора ставка составит не более ** % годовых.

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