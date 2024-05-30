За пьяную езду на электросамокатах будут штрафовать на 100 тыс. рублей

Кикшеринговая компания Whoosh объявила о введении новых штрафов для арендаторов электросамокатов за небезопасную езду. Увеличат и существующие.
Сервис Whoosh работает в Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Перми и других городах России. Представители компании говорят, что провели масштабную работу по повышению знаний правил движения среди пользователей. Поэтому считают логичным увеличить суммы штрафов для нарушителей.
"За поездки лиц младе 18 лет раньше только блокировали аккаунт. Теперь также будут штрафовать на 10 тыс. рублей. Ответственность за езду вдвоем увеличили с 800 до 5 тыс. рублей", — рассказали представители сервиса.
Также Whoosh теперь будет штрафовать пользователей за:
• неспешивание на пешеходном переходе — 1 тыс. рублей;
• инцидент по вине пользователя сервиса, повлекший причинение вред здоровью или имуществу третьих лиц, — от 30 до 100 тыс. рублей и блокировка аккаунта;
• езда в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — 100 тыс. рублей и блокировка аккаунта.
А вот штраф за нарушение правил парковки пока оставили прежним — 500 рублей. Хотя именно оно является самым распространенным.
"За первые 4 месяца 2024 года пользователи Whoosh совершили 20,7 млн поездок и получили около 6 тыс. штрафов, половина — за неаккуратную парковку. Согласно этим данным, более 99% поездок происходят без нарушений. Большинство пользователей сервиса разбирается в правилах и соблюдает их. Небольшую долю нарушителей в компании связывают с эффективностью образовательных проектов внутри сервиса, "зрелостью" аудитории и поддержкой соблюдения правил технологиями — автоматическим регулированием скорости СИМ в кикшеринге, выявлением поездок вдвоем и т. д.", — отметили представители сервиса.
По информаци "Коммерсанта", увеличили и ввели новые штрафы и другие кикшеринговые компании: "МТС Юрент" и "Яндекс Go". За передачу электросамоката несовершеннолетнему, пересечение пешеходного перехода без спешивания, некорректную парковку суммы взысканий те же, что и у Whoosh.
За поездку вдвоем "Яндекс Go" будет штрафовать на 3 тыс. руб. за каждого "пассажира", за езду в состоянии опьянения — на 150 тыс. рублей. У "МТС Юрент" сумма ответственности за эти нарушения такая же как и у Whoosh. Только за езду в состоянии опьянения также предусмотрена пожизненная блокировка аккаунта.
Штраф в размере 150 тыс. руб. также у "Яндекс Go" прописан за несоблюдение правил эксплуатации СИМ, которое повлекло смерть другого участника дорожного движения. В "МТС Юрент" за ДТП по вине пользователя электросамоката, в результате действий которого пострадал посторонний человек, последует штраф 100 тыс. руб. и пожизненная блокировка в приложении. Но для применения санкций потребуются пожтверждающие документы ГИБДД.
Нарушителей сервисы отслеживают через свои системы. Также о них могут сообщить нарушители — через чат-бот Ассоциации операторов микромобильности и службы поддержки сервисов.
Собранные с нарушителей средства кикшеринговые компании планируют направить проекты развития инфраструктуры и образования в сфере средств индивидуальной мобильности.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!