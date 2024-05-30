За пьяную езду на электросамокатах будут штрафовать на 100 тыс. рублей

Кикшеринговая компания Whoosh объявила о введении новых штрафов для арендаторов электросамокатов за небезопасную езду. Увеличат и существующие.

Сервис Whoosh работает в Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Перми и других городах России. Представители компании говорят, что провели масштабную работу по повышению знаний правил движения среди пользователей. Поэтому считают логичным увеличить суммы штрафов для нарушителей.

"За поездки лиц младе 18 лет раньше только блокировали аккаунт. Теперь также будут штрафовать на 10 тыс. рублей. Ответственность за езду вдвоем увеличили с 800 до 5 тыс. рублей", — рассказали представители сервиса.

Также Whoosh теперь будет штрафовать пользователей за:

• неспешивание на пешеходном переходе — 1 тыс. рублей;

• инцидент по вине пользователя сервиса, повлекший причинение вред здоровью или имуществу третьих лиц, — от 30 до 100 тыс. рублей и блокировка аккаунта;

• езда в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — 100 тыс. рублей и блокировка аккаунта.

А вот штраф за нарушение правил парковки пока оставили прежним — 500 рублей. Хотя именно оно является самым распространенным.

"За первые 4 месяца 2024 года пользователи Whoosh совершили 20,7 млн поездок и получили около 6 тыс. штрафов, половина — за неаккуратную парковку. Согласно этим данным, более 99% поездок происходят без нарушений. Большинство пользователей сервиса разбирается в правилах и соблюдает их. Небольшую долю нарушителей в компании связывают с эффективностью образовательных проектов внутри сервиса, "зрелостью" аудитории и поддержкой соблюдения правил технологиями — автоматическим регулированием скорости СИМ в кикшеринге, выявлением поездок вдвоем и т. д.", — отметили представители сервиса.

По информаци "Коммерсанта", увеличили и ввели новые штрафы и другие кикшеринговые компании: "МТС Юрент" и "Яндекс Go". За передачу электросамоката несовершеннолетнему, пересечение пешеходного перехода без спешивания, некорректную парковку суммы взысканий те же, что и у Whoosh.

За поездку вдвоем "Яндекс Go" будет штрафовать на 3 тыс. руб. за каждого "пассажира", за езду в состоянии опьянения — на 150 тыс. рублей. У "МТС Юрент" сумма ответственности за эти нарушения такая же как и у Whoosh. Только за езду в состоянии опьянения также предусмотрена пожизненная блокировка аккаунта.

Штраф в размере 150 тыс. руб. также у "Яндекс Go" прописан за несоблюдение правил эксплуатации СИМ, которое повлекло смерть другого участника дорожного движения. В "МТС Юрент" за ДТП по вине пользователя электросамоката, в результате действий которого пострадал посторонний человек, последует штраф 100 тыс. руб. и пожизненная блокировка в приложении. Но для применения санкций потребуются пожтверждающие документы ГИБДД.

Нарушителей сервисы отслеживают через свои системы. Также о них могут сообщить нарушители — через чат-бот Ассоциации операторов микромобильности и службы поддержки сервисов.

Собранные с нарушителей средства кикшеринговые компании планируют направить проекты развития инфраструктуры и образования в сфере средств индивидуальной мобильности.