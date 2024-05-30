В "Преображенке-2" будут производить мебель и конвейерные подшипники

Логистический парк "Преображенка-2" пополнился двумя новыми резидентами.

Один из них намерен создать на территории инвестиционной площадки производственный комплекс по выпуску конвейерных подшипников. Инициатор планирует запустить предприятие до конца 2025 года. Еще один новый резидент построит в "Преображенке-2" производство корпусной мебели. Ввести объект в эксплуатацию также планируется до конца 2025 года.

Общий объем инвестиций по двум проектам составит 130 млн рублей. На предприятиях будет создано 70 рабочих мест. Специалисты Агентства по привлечению инвестиций сопровождают инициаторов инвестиционных проектов и помогают, в том числе в подборе земельных участков.

"У нас сейчас регион демонстрирует опережающие темпы развития, по сравнению даже со средними цифрами по всем субъектам Российской Федерации. Мы в дальнейшем этот темп не намерены снижать. Конечно же, мы будем вновь создавать условия, чтобы инвестиции приходили в наш регион, а значит, открывались новые предприятия", — отмечал ранее Губернатор Дмитрий Азаров.

Правительство Самарской области ведет планомерную работу по развитию сети индустриальных и логистических парков — эти площадки оснащены всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой. В настоящее время действуют три государственных индустриальных парка — "Преображенка", "Чапаевск" и "Тольятти" и два логистических — "Новосемейкино" и "Преображенка 2". Ведется работа по созданию промпарка "Самара" в Красноглинском районе областной столицы.

"На площадках индустриальных и логистических парков региона сегодня локализовано 86 предприятий. Активно приходят новые инвесторы — с начала года соглашения подписаны с шестью компаниями, ведем переговоры еще с несколькими потенциальными резидентами, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Бизнесу интересна Самарская область. Решающую роль здесь играет комфортный инвестклимат, специальные налоговые режимы и инструменты поддержки, географическое расположение региона, наличие крупных транспортных развязок и то сопровождение, которое мы предоставляем каждому инвестору".

Компании, которые работают на территории пропарков, уже инвестировали более 54 млрд рублей, создали свыше 10 тысяч рабочих мест.

Условия для стабильной работы и развития бизнеса создаются, в том числе благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

Напомним, в апреле на территории "Преображенки-2" состоялось торжественное открытие распределительного центра торговой сети "Пятерочка" компании Х5 Group. Комплекс стал для ретейлера вторым по величине в стране. Мультитемпературный склад общей площадью 73 тысячи квадратных метров будет обслуживать не только Самарскую область, но и целый ряд регионов ПФО.