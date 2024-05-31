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Дорожное строительство Транспорт и связь

Новый участок улицы XXII Партсъезда достроят осенью

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подрядчики практически завершили реконструкцию участка улицы XXII Партсъезда от улицы Солнечной до Ново-Садовой. Однако открыть его пока не получится. Об этом 31 мая на заседании комитета гордумы по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям заявил глава управления капстроительства Самары Юрий Дидковский.

"Осталось подключить светофоры и освещение, но технически это реализуемо в короткий срок. Однако в связи с тем, что не исполнены пока договора технологического присоединения, и подрядчик не вышел с экспертизы с внесенными изменениями, мы не можем открыть этот отдельный участок дороги. Хотя планировали сделать это к 1 июня. Механизм решения этой задачи есть", — рассказал Юрий Дидковский.

Реконструкция улицы XXII партсъезда также предусматривает строительство нового участка дороги от Ново-Садовой до Солнечной. Там работы продолжаются.

"По контракту подрядчик должен завершить работы до конца года, но, думаю, произойдет это раньше — в ноябре", — сообщил Юрий Дидковский.

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