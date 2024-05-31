Новый участок улицы XXII Партсъезда достроят осенью

Подрядчики практически завершили реконструкцию участка улицы XXII Партсъезда от улицы Солнечной до Ново-Садовой. Однако открыть его пока не получится. Об этом 31 мая на заседании комитета гордумы по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям заявил глава управления капстроительства Самары Юрий Дидковский.
"Осталось подключить светофоры и освещение, но технически это реализуемо в короткий срок. Однако в связи с тем, что не исполнены пока договора технологического присоединения, и подрядчик не вышел с экспертизы с внесенными изменениями, мы не можем открыть этот отдельный участок дороги. Хотя планировали сделать это к 1 июня. Механизм решения этой задачи есть", — рассказал Юрий Дидковский.
Реконструкция улицы XXII партсъезда также предусматривает строительство нового участка дороги от Ново-Садовой до Солнечной. Там работы продолжаются.
"По контракту подрядчик должен завершить работы до конца года, но, думаю, произойдет это раньше — в ноябре", — сообщил Юрий Дидковский.
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Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...