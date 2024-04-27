На ул. 22 Партсъезда в Самаре начали укладывать асфальт

В Самаре начались работы по укладке асфальта на ул. 22 Партсъезда. Об этом в своем телеграм-канале сообщил самарский блогер Евгений Щекин.

"Движение по отремонтированной дороге планируют запустить в начале лета", - сообщил блогер.

Напомним, в октябре 2023 года стало известно, что подряд на реконструкцию первой очереди улицы (от ул. Солнечной до Московского шоссе) выиграла компания "XXI век", предложив выполнить услуги за 1 млрд рублей.



