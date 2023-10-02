Реконструкцией ул. XXII Партсъезда в Самаре займется "XXI век"

Мэрия Самары определилась с подрядчиком, который займется реконструкцией первой очереди ул. XXII Партсъезда.

Единственным участником и победителем торгов стало ООО "Научно-производственная фирма" XXI век". Компания предложила выполнить услуги по максимальной цене контракта - за 1,03 млрд рублей.

Напомним, в начале августа мэрия Самары объявила торги на реконструкцию первой очереди ул. XXII Партсъезда. Работы оценили в 1,03 млрд рублей. Победитель торгов должен был определиться в конце августа, но 30 числа стало известно, что ФАС приостановила торги. Причиной стала жалоба московской компании, усмотревшей якобы некорректно составленный перечень работ. Также заявитель просил комиссию пересмотреть порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.

В итоге выбор подрядчика затянулся практически на месяц. На сайте госзакупок сообщается, что контракт с ООО "Научно-производственная фирма" XXI век" был заключен 22 сентября 2023 года.