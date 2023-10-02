Реконструкцией ул. XXII Партсъезда в Самаре займется "XXI век"

Мэрия Самары определилась с подрядчиком, который займется реконструкцией первой очереди ул. XXII Партсъезда.
Единственным участником и победителем торгов стало ООО "Научно-производственная фирма" XXI век". Компания предложила выполнить услуги по максимальной цене контракта - за 1,03 млрд рублей.
Напомним, в начале августа мэрия Самары объявила торги на реконструкцию первой очереди ул. XXII Партсъезда. Работы оценили в 1,03 млрд рублей. Победитель торгов должен был определиться в конце августа, но 30 числа стало известно, что ФАС приостановила торги. Причиной стала жалоба московской компании, усмотревшей якобы некорректно составленный перечень работ. Также заявитель просил комиссию пересмотреть порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
В итоге выбор подрядчика затянулся практически на месяц. На сайте госзакупок сообщается, что контракт с ООО "Научно-производственная фирма" XXI век" был заключен 22 сентября 2023 года.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?