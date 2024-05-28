Самарский блогер показал отремонтированную дорогу на ул. 22 Партсъезда

Самарский блогер Евгений Щекин в своем телеграм-канале показал новую дорогу по ул. 22 Партсъезда.

Напомним, движение по отремонтированному полотну планируют запустить в начале июня. Подряд на реконструкцию первой очереди улицы (от ул. Солнечной до Московского шоссе) выиграла компания "XXI век", предложив выполнить услуги за 1 млрд рублей.