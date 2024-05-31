В Шенталинском и Волжском районах 3 июня временно отключат свет

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

03.06.2024 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Старая Шентала

03.06.2024 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Багана

03.06.2024 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Шенталинский район:

кр. Кондурча

03.06.2024 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Шенталинский район:

п. Кузьминовка

03.06.2024 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Шенталинский район:

с. Багана

03.06.2024 года с 13-00 до 17-00 (местного времени):

Шенталинский район:

д. Волчья

03.06.2024 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

п. Власть Труда (СНТ Березовая Грива-1,2,3, СНТ Энергетик, ул. Сосновая, ул. Березовая, ул. Подлесная, ул. Приозерная)

03.06.2024 года с 13-00 до 16-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Курумоч (ул. Просторная, ул. Лиственная, ул. Тенистая, ул. Крутогорская, ул. Раздольная, ул. Зеленодольская, ул. Дружбы, ул. Мирогородская)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.