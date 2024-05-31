Более 16 тыс. обращений отработали за год в филиале фонда "Защитники Отечества" в Самарской области

Итоги первого года работы филиала фонда "Защитники Отечества" в Самарской области подвели на заседании межведомственной комиссии по координации оказания необходимой социальной поддержки и помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. Заседание провел заместитель председатель правительства Самарской области Александр Фетисов.

"Время показало, насколько востребована такая помощь для наших бойцов и их семей. С момента открытия в филиал фонда поступило более 16 тыс. запросов. И большинство из них решено. В этом, конечно, огромная заслуга каждого из вас, большой армии наших социальных координаторов, муниципальных команд, всех участников нашей большой сплоченной команды. Когда мы говорим о цифрах, за каждой из них скрывается человеческая судьба. Это судьбы наших бойцов, их жен, матерей, детей. Я искренне благодарен всем за включенность в каждую жизненную ситуацию, желание помочь нашим защитникам. Зачастую вопросы приходится решать в ручном режиме, но во многом это удается благодаря тесному сотрудничеству со всеми ведомствами социального профиля, общественными организациями, правоохранительными органами", - отметил Александр Фетисов.

Большая работа ведется по социализации вернувшихся со спецоперации бойцов. Особое внимание уделяется помощи в переобучении и трудоустройстве. Какие возможности есть сегодня на рынке труда, ветераны СВО и члены их семей смогут узнать в рамках регионального Форума вакансий и трудовой адаптации, который состоится в конце июня в Самарской области. Он пройдет в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства, проводимой по всей стране уже второй год подряд. В этом году упор будет сделан на семейный формат и помощь ветеранам СВО и их близким.

"Участвовать будет более 300 предприятий, которые заявили практически 7300 вакансий именно для участников специальной военной операции. В их числе свыше 1800 вакансий для граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья. Ярмарка будет проходить одновременно во всех муниципальных образованиях Самарской области, чтобы соискатели смогли принять в ней участие рядом с домом. При необходимости будем организовывать собеседования онлайн", - рассказала министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.

В Самаре ярмарка вакансий разместится на площадке ТЦ "ГудОК", в муниципальных образованиях - на базе местных центров занятости.

Работать будут и площадки по трудоустройству на первое место работы для подростков.

Также в ярмарке вакансий будут участвовать высшие и средние специальные учебные заведения, чтобы у желающих была возможность напрямую узнать о получении дополнительного образования.

У участников СВО и их близких сохраняется возможность поступить в вузы и ссузы в рамках отдельной квоты. В прошлом году таким правом воспользовались 263 человека.

"Также сегодня мы прорабатываем новую меру поддержки - социально-трудовой контракт, который позволит стабилизировать финансовое положение семьи участника СВО на время его переобучения", - отметила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева.

Руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Самарской области рассказала о том, какие запросы в течение года были решены командой фонда.

"Медицинскую и психологическую помощь получило свыше 1400 участников и ветеранов спецоперации, техническими средствами реабилитации обеспечены более 40 защитников, трудоустроили и обучили свыше 190 бойцов и их родных, социальную поддержку и юридическую помощь получили свыше 3 тыс. защитников и их семей. Мы решили более 14 тыс. вопросов по всем направлениям, остальные находятся в работе. Вся работа у нас налажена, и сейчас мы ее только усиливаем для того, чтобы максимально обеспечить все основные потребности наших ребят и их родных. Главные принципы работы фонда "Защитники Отечества" - забота, уважение, справедливость. Для нас главное - люди, для них мы работаем", - подчеркнула Наталья Полянскова.

Так, Николаю Лапатаеву специалисты филиала фонда помогли получить квартиру и пройти реабилитацию в санатории. Евгению Пучкову оказали помощь с протезированием, а также проведением высокоскоростного интернета и адаптацией жилого помещения.

Никого не оставила равнодушным история ополченца из ЛНР Евгения Самарского. Выполняя боевую задачу, он был тяжело ранен. Для прохождения реабилитации подал заявку в несколько санаториев по всей стране, откликнулись в "Сергиевских минеральных водах". Также Евгений прошел лечение в Самарском госпитале ветеранов войн и в Подмосковье. Но, видимо, фамилия помогла определиться ему с постоянным местом жительства. Самарские волонтеры помогли Евгению с жильем. Фонд "Защитники Отечества" предоставил герою инвалидную коляску, готовит адаптацию квартиры к его потребностям и решает вопросы с получением удостоверения. Герой выражает искреннюю признательность всем за участие в его судьбе.

В оказании помощи участникам и их близким в Самарской области задействована огромная команда: все ведомства социального профиля, правоохранительные органы, общественные организации. В самарском филиале фонда работают 43 социальных координатора.

"Очень важно, что 40% социальных координаторов - это люди, которые знают все не по рассказам, а сами являются участниками СВО, членами их семей. У них и понимание другое, другая внутренняя сила, их по-другому слышат те, с кем они общаются. Такие люди нам очень нужны. Они несут правильную энергию, которая поможет в социализации наших ветеранов СВО, направит их в правильное русло - в спорт, патриотическую работу", - подчеркнул Александр Фетисов.

За прошедший год командой филиала были организованы различные мероприятия, направленные на вовлечение ветеранов СВО в патриотическое воспитание граждан и спорт, сохранение исторической памяти. Проводятся командные игры по следж-хоккею, метанию ножа среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата, организована акция "Сад памяти".

На региональном портале госуслуг создано "единое" окно информирования и получения всего необходимого комплекса услуг и мер поддержки участникам СВО и членам их семей. Сервис "Возвращение" синхронизирован с региональной цифровой платформой обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", которая позволяет отслеживать работу с обращениями граждан и региональными мерами социальной поддержки, оперативно решать различные вопросы. Этот опыт будет распространен и на другие регионы страны.



