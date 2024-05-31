Кассационный суд не изменил приговор экс-главе управления капстроительства Отрадного

В среду, 29 мая, Шестой кассационный суд рассмотрел жалобы адвокатов на приговор Отрадненского горсуда, вынесенный экс-главе городского управления капитального строительства Людмиле Цыплаковой. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, с 2007 г. Цыплакова была руководителем управления. По версии следствия, в 2018 г. она решила приукрасить результаты своей деятельности и создать видимость того, что запланированные муниципальными контрактами работы и различные региональные программы успешно выполняются. В противном случае муниципалитет обязан был вернуть в региональный бюджет выделенную субсидию и не получил бы новую для окончания работ. Во избежание этого муниципальная служащая приняла ложные сведения о выполненных работах по строительству газоснабжения стоимостью более 1,6 млн руб. и по строительству водоснабжения стоимостью более 2 млн рублей. При этом она знала, что подрядчики ООО "Адамант" и ООО "Строитель" не выполнили всех работ.

Так, по одному из контрактов Цыплакова подписала четыре акта о приемке от 20 декабря 2018 г. и справку о стоимости работ — более 1,6 млн рублей. В ноябре и декабре 2018 г. были еще пять актов приемки работ по другому контракту и три справки на более чем 2 млн рублей.

Эти действия женщины квалифицировали по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").

Помимо этого, Цыплакову обвиняли по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). С 1 сентября по 31 октября 2019 г. муниципальная служащая в нарушение норм Градостроительного кодекса РФ приняла решение о переносе строительства сетей канализации в мкр. "Ж" на дорогу общей площадью 7760 кв. м на ул. Рабочей Трибуны. При этом в число соответствующих изменений не внесли проектную документацию, не было и последующей экспертизы этой документации. В результате подрядчик полностью разрушил дорогу стоимостью более 13 млн руб., состоящую на балансе города. Таким образом были нарушены права и законные интересы жителей домов на ул. Рабочая Трибуна и других граждан, в частности, право на использование асфальтовой дороги.

6 апреля 2023 г. Отрадненский городской суд признал Людмилу Цыплакову виновной в двух фактах злоупотребления должностными полномочиями и халатности. Осужденной назначили полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком год и два месяца за злоупотребление полномочиями и штраф 250 тыс. руб. — за халатность. Однако по второй статье ее освободили от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Жалобы на приговор подали и представитель гособвинения, и сторона защиты. 18 октября Самарский областной суд приговор изменил. Апелляционная инстанция исключила из показаний трех свидетелей указания на даты, номера соглашения и контракта и сумму денег. Также облсуд исключил из описания преступного деяния по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") ссылку суда на "неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшее нарушение охраняемых законом интересов общества и государства", и снизил по этой статье размер штрафа до 230 тыс. рублей.

В Шестой кассационный суд адвокаты Цыплаковой обжаловали и приговор Отрадненского городского суда и апелляционное постановление областного суда. Жалобы рассмотрели, но оставили вынесенные судебные акты без изменений.