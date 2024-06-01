В Самаре ночью ликвидирован крупный пожар в гаражах на ул. Балтийской

В ночь на субботу, 1 июня, горели гаражи на ул. Балтийская, 7 в Кировском районе Самары.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, сообщение о возгорании поступило в 4:04.

Площадь пожара составила 200 кв. м. На борьбу с огнём были направлены 35 человек и девять единиц техники.

Пожар удалось ликвидировать в 5:07.

Обошлось без погибших и пострадавших. Причина пожара устанавливается.