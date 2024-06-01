В Самаре ночью более 50 человек тушили сараи и грузовик

Вечером в пятницу, 31 мая, произошел крупный пожар на ул. Энтузиастов, 80 "А" в Советском районе Самары, сообщают в ГУ МЧС по Самарской области.

Сообщение о возгорании поступило в 22:33. На месте горели сараи на площади 200 кв. м и грузовой автомобиль.

На тушение выезжал 51 огнеборец. Пожар удалось ликвидировать в 23:25.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.