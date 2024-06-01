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Госфонду "Защитники Отечества" исполнился год

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ровно год назад в Самарской области открылся филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Организация создана по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Самарский филиал был признан одним из лучших в стране.

Фото: Андрей Савельев / Информационное агентство СОВА

В субботу, 1 июня, на площадке филиала Госфонда заместитель председателя правительства Самарской области, председатель межведомственной комиссии по координации оказания необходимой
социальной поддержки и помощи участникам СВО и их семей Александр Фетисов встретился с  ветеранами спецоперации, их родными, а также социальными координаторами.

"Наш фонд стал для многих героев вторым домом, где можно обсудить и решить практически любую проблему без бюрократических проволочек. Сами ветераны и члены их семей отмечают,  насколько важен для них наш фонд", - обратилась с приветственным словом председатель Госфонда Анна Цивилева.

"Нам многое удалось за это время сделать, но предстоит еще больше. Наша главная задача — окружить вниманием и заботой каждого нашего защитника, каждую семью героя. Искренне благодарен всей большой команде, которая оказывает помощь ребятам и их близким, — отметил Александр Фетисов. — Почет и уважение участникам боевых действий, которые присутствуют сегодня здесь, и тем, кто сейчас находится на передовой".

Ветеранам СВО Анатолию Прокофьеву и Александру Еремину, которые были в числе первых, кто отправился защищать интересы нашей страны в зону проведения спецоперации, сегодня вручили медали Министерства обороны РФ "Участнику специальной военной операции".

Сегодня ветераны и семьи Защитников искренне благодарят всех, кто оказался рядом в непростой для них жизненный момент.

"Спасибо, что помогаете семьям, детям организуете досуг. Мне помогли с получением пенсии по потери кормильца. Желаю всем семьям здоровья и благополучия", — сказала Юлия Пономаренко, вдова погибшего героя.

"Вы делаете большое, сложное дело. Узнали, что я пишу стихи, и меня начали приглашать выступать с ними. У нас даже родился семейный проект "От сердца к сердцу без брони". С ним мы посещаем школы. Выпустили книжку стихов "СВОи", — рассказал Александр Гущев. Ветеран прочитал одно из своих стихотворений и подарил сборник своих стихов Александру Фетисову.

Патриотическую работу ведет и другой ветеран СВО — подполковник Олег Зорин.

"Сегодня работаю в Самарском университете. На каждом занятии провожу со студентами военное информирование. Это очень нужно и важно. Будем делать все, чтобы  продолжать укреплять наш тыл", — рассказал он.

"Ваш опыт очень необходим. Вы должны передавать его молодому поколению, как когда-то ветераны Великой Отечественной войны приходили к школьникам и проводили уроки мужества. Вы носители исторической правды. Важно делиться вашими подвигами с нашими ребятами. Это необходимо для патриотического воспитания нашей молодежи", — подчеркнул Александр Фетисов.

В День защиты детей дети героев получили теплые подарки от правительства региона и филиала фонда.

Социальные координаторы со всех городов и районов области поделились лучшими практиками работы. За год отработано более 16 тыс. обращений. Большинство из них решено. Проводится адаптация жилья под нужды инвалидов СВО, ветераны обеспечиваются высокотехнологичными средствами реабилитации, спортивными протезами, автомобилями с ручным управлением.

И конечно, в Год семьи, объявленный главой государства, особенное внимание уделяется сохранению традиционных семейных ценностей.

"Обществу необходимо показывать достойный пример счастливых, крепких семей. Семья первой формирует личность ребенка, передает из поколения в поколение духовно-нравственные ценности нашей страны: любовь к Родине и семье, служение Отечеству, готовность встать на защиту Родины и своих близких", — отметила руководитель Самарского филиала фонда Наталья Полянскова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Светлана Асонова 12 февраля 2018 18:41 В области начали прием заявлений от родителей на ежегодную денежную выплату к Пасхе

Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Дмитрий Ястребов 29 января 2018 08:57 Что нужно для получения выплат при рождении первенца

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