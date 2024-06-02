В Тольятти у четырех водителей конфисковали авто за пьяную езду

В Тольятти конфисковали автомобили у четырех водителей, которые сели за руль пьяными, сообщает прокуратура Автозаводского района.

Все четверо ранее привлекались к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде или отказ от прохождения медосвидетельствования. Вновь попавшись сотрудникам полиции все они отказались от освидетельствования. Были возбуждены уголовные дела.

Суд признал водителей виновными и назначил им наказание в виде обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Кроме того, суд постановил конфисковать их автомобили Lada Granta, Газель, ВАЗ-21065 и Lifan Solano.