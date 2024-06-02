Самарские активисты Движения Первых поучаствовали в Шествии мечтателей на выставке "Россия"

В субботу, 1 июня, на Международной выставке-форуме "Россия" в рамках празднования Дня защиты детей и старта Дней детства состоялось Шествие мечтателей, организованное Движением Первых. В нем приняли участие около 2 тыс. человек: региональные участники Движения, почетные гости с детьми, а также около 150 иностранных гостей из более чем 40 стран. В числе участников были активисты движения из Самарской области.

В финале шествия прошла презентация запуска на Международную космическую станцию капсулы с детскими мечтами, которые будут собираться до окончания выставки.

В шествии от северной петли ВДНХ до главной сцены выставки участники мероприятия объединились в пять колонн, во главе каждой из которых присутствовала одна буква из слова "МЕЧТА". Каждая буква символизировала ключевые элементы в достижении желаний: "М" — молодость и мудрость, "Е" — единство и единомышленник, "Ч" — человечность и честность, "Т" — трудолюбие и талант, "А" — активность и амбиции.

Праздничности действу придавали многочисленные ходулисты, клоуны и мимы, а также ростовые куклы в виде любимых детских героев мультфильмов. А перед стартом шествия дети нарисовали мелками на асфальте воплощения своих желаний.

"С самого начала выставки, с 4 ноября, мы собираем детские мечты — их уже более пяти тысяч. Мечтайте, помните, что даже самый маленький шаг может перевернуть жизнь. Мы будем собирать ваши желания до 8 июля, и потом они отправятся в космос, чтобы быть ближе к звездам и свету. Они обязательно сбудутся, но для этого нужно немного потрудиться", — сказала заместитель генерального директора выставки "Россия" Анастасия Звягина.

Чтобы загадать мечту, достаточно прийти в Павильон № 1 "Первые в России — стране возможностей", получить специальный браслет, написать или озвучить свое желание, которое в конце экспозиции будет визуализировано искусственным интеллектом, а затем учтено в специальной системе.

"Я искренне хочу пожелать вам мечтать. Мечты обязательно сбываются! А здесь, в такой компании и в такой команде есть шанс, что они сбудутся максимально быстро. Все ваши мечты из Павильона № 1 мы совместно отправим в космос и сделаем так, чтобы они сбылись. Но на этом наши мечты не заканчиваются. Нужно делать это постоянно — загадывать следующие желания и идти вперед, быть первыми", — отметил заместитель председателя правления "Движения Первых" Марат Закиров.

"Все ваши желания, которые вы соберете, мы отправим на орбиту, а наш экипаж на Международной космической станции проведет с ними работу. И, конечно, эти мечты сбудутся! Мечты открывают для нас новые возможности, поэтому я желаю каждому из вас как можно больше мечтать. "Роскосмос" — это сплав мечты и технологий, поэтому все, о чем вы мечтаете, будет сбываться. Главное — не забывать верить в свою мечту", — отметил директор административного департамента госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Шишкин.

Фестиваль "Движения Первых" стал одним из главных мероприятий Дней детства на выставке "Россия". Тема фестиваля — мечта и возможность каждого ребенка в России исполнить свои заветные желания. Фестиваль охватил все регионы страны, а основной площадкой стала Международная выставка-форум "Россия". Для участников разработана насыщенная программа с полезными мастер-классами, семейными активностями, образовательными играми.

Активист регионального отделения Движения Первых Самарской области Михаил Сюков отметил, что одним из самых ярких и запоминающихся событий Фестиваля Первых стало шествие мечтателей, в котором приняло участие более трёх тысяч Первых из всех субъектов нашей необъятной Родины.

"Объединившись в масштабную волну, мы прошли по территории всего комплекса ВДНХ и выставки-форума "Россия". Нашему региону посчастливилось быть во главе колонны, что стало для нас большой честью. Фестиваль — это отличная возможность познакомиться с ребятами и ощутить гордость, что мы часть такого большого и перспективного сообщества, как Движение Первых", — рассказал Михаил.

"Я безумно счастлива быть участником Фестиваля Первых, ведь тут так классно: много улыбчивых ребят, классная атмосфера и множество возможностей попробовать себя в чем-то новом. Парад мечтателей — это не только красивое и масштабное мероприятие, но и очень трогательное. Мы рассказывали о своих заветных мечтах, рисовали свои желания на асфальте и, конечно же, пели песни с оркестром. Мы познакомились с интересными спикерами, встретились с друзьями из разных делегаций. Огромное спасибо организаторам за такую возможность", — поделилась эмоциями школьница из Тольятти, член регионального Совета Первых Самарской области Елизавета Бондарчук.