Под Тольятти погибла пенсионерка, приехавшая с мужем на рыбалку

В Самарской области между селами Висла и Хрящевка погибла пожилая женщина, приехавшая с мужем на рыбалку, сообщает КТВ-ЛУЧ со ссылкой на областное управление МВД.

Все случилось во втором часу дня 1 июня, когда мужчина неудачно припарковал машину на крутом склоне. Как только супруги вышли из авто, "Гранта" покатилась вниз. Женщина попыталась остановить машину — она встала перед ней и уперлась руками в капот. В результате автомобиль под днищем утащил несчастную в овраг и придавил. Травмы оказались несовместимы с жизнью, пострадавшая скончалась на месте до прибытия медиков.