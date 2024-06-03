Под Тольятти погибла пенсионерка, приехавшая с мужем на рыбалку

В Самарской области между селами Висла и Хрящевка погибла пожилая женщина, приехавшая с мужем на рыбалку, сообщает КТВ-ЛУЧ со ссылкой на областное управление МВД.
Все случилось во втором часу дня 1 июня, когда мужчина неудачно припарковал машину на крутом склоне. Как только супруги вышли из авто, "Гранта" покатилась вниз. Женщина попыталась остановить машину — она встала перед ней и уперлась руками в капот. В результате автомобиль под днищем утащил несчастную в овраг и придавил. Травмы оказались несовместимы с жизнью, пострадавшая скончалась на месте до прибытия медиков.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!