В Самаре назначены новые руководитель департамента общественных и внешних связей и директор "Самарской набережной"

В понедельник, 3 июня, на еженедельном оперативном совещании глава Самары Елена Лапушкина представила новых руководителей - директора МАУ "Самарская набережная" и главу департамента общественных и внешних связей горадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, на должность руководителя департамента общественных и внешних связей аппарата администрации Самары назначена Ирина Валерьевна Степнова. Более 25 лет она работает в департаменте. Начиная с 2017 года была заместителем руководителя департамента — руководителем управления международных и межрегиональных связей.

"Ирина Степнова имеет большой опыт работы с общественными организациями, занималась вопросами установления партнерских связей с российскими и зарубежными городами, осуществляла взаимодействие с национально-культурными центрами по вопросам укрепления и развития межнациональных отношений", - отмечается в сообщении.

Директором МАУ "Самарская набережная" стал Артемий Станиславович Анисимов. С 2015 года в муниципальном учреждении он руководил отделом культурно-массовых мероприятий, до назначения исполнял обязанности директора. За время работы Артемий Станиславович выстроил коммуникации с бизнесом и организациями по вопросам развития самарской набережной, организовал новые форматы мероприятий и развлечений, реализовал современные архитектурные и функциональные решения, чтобы сделать пребывание жителей и гостей города на территории набережной максимально комфортным.