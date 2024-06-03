В Самаре назначены новые руководитель департамента общественных и внешних связей и директор "Самарской набережной"

В понедельник, 3 июня, на еженедельном оперативном совещании глава Самары Елена Лапушкина представила новых руководителей - директора МАУ "Самарская набережная" и главу департамента общественных и внешних связей горадминистрации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Так, на должность руководителя департамента общественных и внешних связей аппарата администрации Самары назначена Ирина Валерьевна Степнова. Более 25 лет она работает в департаменте. Начиная с 2017 года была заместителем руководителя департамента — руководителем управления международных и межрегиональных связей.
"Ирина Степнова имеет большой опыт работы с общественными организациями, занималась вопросами установления партнерских связей с российскими и зарубежными городами, осуществляла взаимодействие с национально-культурными центрами по вопросам укрепления и развития межнациональных отношений", - отмечается в сообщении.
Директором МАУ "Самарская набережная" стал Артемий Станиславович Анисимов. С 2015 года в муниципальном учреждении он руководил отделом культурно-массовых мероприятий, до назначения исполнял обязанности директора. За время работы Артемий Станиславович выстроил коммуникации с бизнесом и организациями по вопросам развития самарской набережной, организовал новые форматы мероприятий и развлечений, реализовал современные архитектурные и функциональные решения, чтобы сделать пребывание жителей и гостей города на территории набережной максимально комфортным.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули