В районе острова Зелененький из Волги извлечено тело мужчины

В воскресенье, 2 июня, в районе острова Зелененький в Самаре из реки Волга извлечено тело погибшего 48-летнего мужчины, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
Информация о происшествии на воде поступила спасателям Областной поисково-спасательной службы в 17:39.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!