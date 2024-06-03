В районе острова Зелененький из Волги извлечено тело мужчины

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В воскресенье, 2 июня, в районе острова Зелененький в Самаре из реки Волга извлечено тело погибшего 48-летнего мужчины, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.