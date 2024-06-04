В АО "Транснефть - Приволга" определены победители второго этапа конкурса профессионального мастерства

АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги второго этапа смотра-конкурса "Лучший по профессии". В течение трех дней за звание лучшего соревновались 60 представителей рабочих профессий из Бугурусланского, Самарского, Волгоградского, Саратовского районных нефтепроводных управлений (РНУ) и Центральной базы производственного обслуживания (ЦБПО).

В конкурсе принимали участие представители рабочих профессий: операторы, слесари, электрогазосварщики, лаборанты химического анализа, линейные трубопроводчики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водители грузового автомобиля и машинисты экскаватора.

Ежегодный конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" традиционно проводится в два этапа. На первом — проходит отбор работников, лучших в своей профессии, на уровне филиалов предприятия. Второй этап включает в себя конкурсные испытания на уровне АО "Транснефть - Приволга", представители рабочих специальностей демонстрируют профессиональные знания и навыки, как на практике, так и в теории. Большое внимание на конкурсе уделяется проверке знаний по охране труда, противопожарной безопасности и оказанию первой медицинской помощи.

Победители и призеры получили грамоты, а также премии и ежемесячную надбавку к заработной плате. Обладатели первых мест представят предприятие в финале конкурса профмастерства "Лучший по профессии ПАО "Транснефть", который пройдет на базе "АО "Транснефть - Приволга" в г. Самаре в августе этого года.

Конкурсы профессионального мастерства проводятся с 2001 года, цель — мотивация к профессиональному росту, обмен опытом, а также повышение престижа рабочих профессий.