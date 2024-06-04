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"Тольяттиазот" стал чемпионом Самарской области по баскетболу

ТОЛЬЯТТИ. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда ТОАЗа по баскетболу стала победителем чемпионата Самарской области. Итоговые матчи турнира, который проходил с октября 2023 года, состоялись в Самаре.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В финале четырех сборная "Тольяттиазота" встретилась с областным чемпионом прошлого года — командой "Самаратрансстрой". В матче за первое место команда предприятия одержала победу над "Металлопластом", лидером самарского дивизиона. Игра закончилась со счетом 77:63.

По итогам чемпионата Самарской области сразу три баскетболиста ТОАЗа признаны лучшими. Звания "Лучший игрок" удостоен Владимир Фоменко, "Лучшим тяжелым форвардом" стал Александр Бонакер, "Лучшим легким форвардом" — Павел Ельчанинов.

Чемпионский титул регионального турнира гарантировал команде "Тольяттиазота" выход в финал соревнований Межрегиональной баскетбольной лиги Приволжского федерального округа, который пройдет с 13 по 16 июня в Казани.

"Баскетбольная команда "Тольяттиазота" показывает блестящие результаты в играх как городского и областного, так и федерального уровнях. Недавно сборная компании стала серебряным призером всероссийских соревнований "Путь сильнейших". Сегодня мы снова празднуем победу. Этот успех — результат планомерной поддержки предприятием своих спортсменов и умение раскрывать таланты. Впереди нас ждут не менее зрелищные матчи, ведь мы взяли курс на абсолютное чемпионство", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.

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имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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