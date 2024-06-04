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БК "Самара" продлил контракт с капитаном Александром Гудумаком

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Капитан "Самары" Александр Гудумак продолжит выступать за БК "Самара". Новое соглашение с ним подписано по схеме "1+1".

Александр присоединился к "Самаре" летом прошлого года. Он стал капитаном команды — и его опыт и выдержка не раз выручали ее в самые сложные моменты. Чего стоит хотя бы снайперский подвиг Александра в плей-ин против МБА (25 очков — личный "карьер-хай" в матчах Единой Лиги ВТБ!), который помог "Самаре" впервые выйти в плей-офф Лиги.

Всего же Гудумак принял участие в 44 матчах чемпионата, в которых в среднем набирал 8,5 очка и делал 3,2 подбора и 1,7 передачи.

"Хотелось бы поблагодарить Камо Сергеевича Погосяна и Дражена Анзуловича за оказанное доверие и возможность продолжить играть за "Самару". Очень рад остаться в прекрасном городе с отличной баскетбольной культурой. Приложу максимум усилий для того, чтобы порадовать наших болельщиков яркими победами", — отметил спортсмен.

Ранее новое соглашение с нашим клубом заключил форвард Хейден Далтон.

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