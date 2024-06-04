В Самарской области утвержден порядок подтверждения немотивированной агрессии у безнадзорных животных

Департамент ветеринарии Самарской области утвердил порядок подтверждения факта проявления животными без владельцев немотивированной агрессивности и факта причинения ими вреда жизни или здоровью человека. Соответствующий приказ опубликован 29 мая.

Утвержденный порядок является необходимым условием для решения вопроса о том, как поступить с безнадзорным животным: вернуть его на прежнее место обитания, передать новым владельцам или в приют для животных.

Определено также понятие немотивированной агрессивности — это враждебное поведение животного по отношению к человеку, не спровоцированное намеренными действиями, повлекшее причинение вреда жизни и здоровью, либо непосредственную угрозу его причинения.

К немотивированной агрессивности не относится: недоверие, боязнь, нормальная реакция самозащиты у животного.

Поводом для признания факта причинения животным вреда жизни или здоровью человека является письменное обращение о фактах нападения или непосредственной угрозы с приложением документов из судмедэкспертизы и правоохранительных органов, а также наличие фото или видеозаписи нападения.

Основанием для признания животного немотивированно агрессивным служит решение специальной комиссии, признавшей данный факт по результатам тестирования.

Тестирование (за исключением животных, причинивших вред жизни и здоровью человека) проводится в специализированных пунктах после окончания карантина. В составе комиссии обязательно присутствует кинолог и ветеринар, а животное должно быть клинически здорово.

По результатам нескольких испытаний комиссия делает вывод о степени агрессивности животного. Возврат на прежнее место обитания и передача новому владельцу допускаются, только если животное полностью не проявило признаков немотивированной агрессии. Для животных, проявивших признаки немотивированной агрессивности, разрешена только передача в приюты.

В документе не прописана дальнейшая судьба таких животных, но, видимо, они будут подвергаться умерщвлению.

Напомним, что ранее в Самарской области был принят закон, который регламентирует обращение с домашними и безнадзорными животными. Закон запрещает умерщвление животных, находящихся в приютах, за исключением случаев, когда животное имеет неизлечимое заболевание и мучается, когда проявляет немотивированную агрессию или в отношении него подтверждены факты причинения физического вреда человеку. Умерщвление должно производиться гуманными способами.