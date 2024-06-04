В Самарской области утвержден порядок подтверждения немотивированной агрессии у безнадзорных животных

Департамент ветеринарии Самарской области утвердил порядок подтверждения факта проявления животными без владельцев немотивированной агрессивности и факта причинения ими вреда жизни или здоровью человека. Соответствующий приказ опубликован 29 мая.
Утвержденный порядок является необходимым условием для решения вопроса о том, как поступить с безнадзорным животным: вернуть его на прежнее место обитания, передать новым владельцам или в приют для животных.
Определено также понятие немотивированной агрессивности — это враждебное поведение животного по отношению к человеку, не спровоцированное намеренными действиями, повлекшее причинение вреда жизни и здоровью, либо непосредственную угрозу его причинения.
К немотивированной агрессивности не относится: недоверие, боязнь, нормальная реакция самозащиты у животного.
Поводом для признания факта причинения животным вреда жизни или здоровью человека является письменное обращение о фактах нападения или непосредственной угрозы с приложением документов из судмедэкспертизы и правоохранительных органов, а также наличие фото или видеозаписи нападения.
Основанием для признания животного немотивированно агрессивным служит решение специальной комиссии, признавшей данный факт по результатам тестирования.
Тестирование (за исключением животных, причинивших вред жизни и здоровью человека) проводится в специализированных пунктах после окончания карантина. В составе комиссии обязательно присутствует кинолог и ветеринар, а животное должно быть клинически здорово.
По результатам нескольких испытаний комиссия делает вывод о степени агрессивности животного. Возврат на прежнее место обитания и передача новому владельцу допускаются, только если животное полностью не проявило признаков немотивированной агрессии. Для животных, проявивших признаки немотивированной агрессивности, разрешена только передача в приюты.
В документе не прописана дальнейшая судьба таких животных, но, видимо, они будут подвергаться умерщвлению.
Напомним, что ранее в Самарской области был принят закон, который регламентирует обращение с домашними и безнадзорными животными. Закон запрещает умерщвление животных, находящихся в приютах, за исключением случаев, когда животное имеет неизлечимое заболевание и мучается, когда проявляет немотивированную агрессию или в отношении него подтверждены факты причинения физического вреда человеку. Умерщвление должно производиться гуманными способами.
Последние комментарии
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.