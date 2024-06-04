На трассе М-5 у Самары загорелся трейлер, перевозивший трактора

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Во вторник, 4 июня, на 1046 км трассы М-5 в Красноярском районе Самарской области у трейлера, перевозившего трактора, в пути загорелись колеса. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"